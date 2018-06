Zaak A7-blokkade in oktober voor de rechter

Op 18 november 2017 werden twee bussen van de actiegroep Stop Blackface worden door tegendemonstranten tegengehouden op de A7 bij Joure. Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - In de rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag een regiezitting plaatsgevonden over de blokkade op de A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht in 2017. Voor de inhoudelijke behandeling zijn in oktober vier zittingsdagen ingepland.