Vader Sharleyne: ik had beloofd je te beschermen

Over zijn ex Hélène J., de vrouw die ervan verdacht wordt Sharleyne in 2015 van de tiende verdieping van de flat te hebben gegooid: „Iedereen noemt de vrouw die hier zit jouw moeder. In mijn ogen verdient ze die titel niet.” Hij zei het zijn ex ’ontzettend kwalijk te nemen wat zij Sharleyne allemaal heeft aangedaan in haar korte leventje’.

Bekijk ook: Vader Sharleyne eist een ton smartengeld

Over het afscheid van zijn dochter vertelde hij: „Ik heb je nageltjes geknipt en je wondjes op je vingertjes afgeplakt. Ik hoor geen afscheid te moeten nemen van mijn dochter. Zij was pas acht jaar oud.” Tijdens de begrafenis van Sharleyne mocht Victor niet spreken. „Zelfs dat is mij ontnomen.”

Remouchamps: „Ik heb PTSS opgelopen. Heb 24 uur per dag last van oorsuizen. Mijn spraakvermogen is aangetast. zonder medicatie kan ik niet uit mijn woorden komen.” En: „Ik ben mezelf niet meer. Dingen die ik leuk vond wil ik niet meer doen. Ik heb bijna met niemand meer contact. Ik kan niet over koetjes en kalfjes praten. Mensen gaan door met hun leven, maar ik kan dat niet en dat botst. Mensen ontlopen me omdat ze niet weten wat ze tegen me moeten zeggen.”

De ouders van Sharleyne waren al uit elkaar toen ze overleed. Remouchamps is niet de biologische vader van het meisje, zo ontdekte hij na een dna-test. Hij eist een ton schadevergoeding.