Verdachte Bossche bommelding nog vast

Na de melding van de man, die een tas zou hebben achtergelaten, werd het station van Den Bosch enige tijd ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. De politie zette het gebied rond het station af en een arrestatieteam kon hem enige tijd later in de omgeving aanhouden. De tas die hij bij zich had bleek leeg en in de trein werd verder niks bijzonders gevonden. Het station werd weer vrijgeven.

Later op de avond werd een deel van het station opnieuw ontruimd na een melding over een man met een pistool in een trein. Uiteindelijk bleek het te gaan om een „nogal druk” persoon die in de trein heen en weer liep en ruzie maakte met andere reizigers. Hij zou een gebaar hebben gemaakt alsof hij een pistool had. De politie wachtte hem op en ondervroeg hem. Er werd echter niets bij hem aangetroffen en hij is niet aangehouden. De incidenten stonden los van elkaar, aldus de politie.