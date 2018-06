Koolmees: Turkse stemoproep ongepast

Koolmees vindt het „ongepast” dat de Turkse president deze oproep doet aan Nederlandse staatsburgers om te stemmen voor parlement en president in Turkije. Of het kabinet concrete stappen gaat nemen in reactie op de brief, wil Koolmees niet zeggen. „Daar ga ik niet op vooruitlopen”, zei hij. Erdogan ondertekent de brief als leider van de AK-partij.

Het is niet de eerste keer dat de Turkse president een brief naar Turkse Nederlanders stuurt om hen tot stemmen te bewegen in een Turkse verkiezing. Vorig jaar riep hij Nederlanders met een Turks paspoort op te stemmen in een referendum, dat bedoeld was om de Turkse president meer macht te geven.

Bij de verkiezingen eind 2015 werden stemgerechtigden in Nederland ook al aangeschreven door de AK-partij van Erdogan. Het College Bescherming Persoonsgegevens stelde toen een onderzoek in naar de wijze waarop de AK-partij aan de persoonsgegevens van Nederlanders was gekomen.

Toen bleek dat de partij de gegevens van het Turkse kiescollege had gekocht. Nederland riep de Turkse ambassadeur op het matje naar aanleiding van de kwestie.

Bekijk ook: Turkse Nederlanders naar de stembus