Brand in restaurant topkok Ron Blaauw

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn vier personen uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer kreeg even na 11.00 uur een melding en inmiddels is het vuur geblust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand, die korte tijd uitslaand was. Volgens de zegsman is sprake van een „behoorlijke schade.” Een expert is onderweg om hiernaar te kijken. Het is niet bekend wanneer het restaurant weer open kan.