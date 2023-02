Door staking rijden geen treinen in Friesland en deel Groningen

Medewerkers van Arriva die werken vanuit Leeuwarden, Emmen, Mariënberg en Zwolle leggen het werk neer, meldde vakbond VVMC eerder. Arriva laat weten dat is geprobeerd een passende dienstregeling te maken met de medewerkers die zich niet als staker hebben gemeld, maar dat dit niet gelukt is op de Vechtdallijnen, in Friesland en voor de treinen die rijden tussen Groningen en Leeuwarden, Groningen en Roodeschool en Groningen en Delfzijl. De treinen tussen Groningen en Veendam, Groningen en Winschoten en Groningen en Weener rijden wel.

Volgens de vakbond treft de actie alleen het regionale treinvervoer van Arriva in het oosten en noorden van Nederland, maar heeft de staking mogelijk ook invloed op het overige vervoer in deze regio's.

Medewerkers die donderdag staken zijn aangesloten bij de zogeheten cao Multimodaal Vervoer, met zo’n 1300 werknemers. Onder de cao valt voornamelijk treinpersoneel, maar ook medewerkers van busbedrijven van bijvoorbeeld Arriva en Keolis hebben deze cao.

Werkgevers en vakbonden zijn het niet eens over onder meer de hoogte van de loonsverhoging voor 2023. "Mensen kunnen door de hoge inflatie amper meer rondkomen en door personeelstekort en hoog ziekteverzuim is de werkdruk torenhoog. Daar moet snel wat aan gedaan worden", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.

Donderdag is de derde stakingsdag met personeel van Arriva. Eerdere stakingsdagen vonden plaats in december in het noorden van het land. Die acties leidden tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies.