’Verdachte mesaanval Duitse trein in psychiatrische kliniek’

De 31-jarige man van Iraakse afkomst verwondde vijf mensen in de trein bij het Duitse Herzogenrath, net over de grens bij Kerkrade. Ze liepen snijwonden in gezicht, hand of schouder op. Ook de verdachte zelf raakte gewond. Een medepassagier overmeesterde en ontwapende de man met hulp van een politieman die in de trein zat. De verdachte en vier van de slachtoffers werden naar een ziekenhuis gebracht.

Het Openbaar Ministerie liet vrijdag weten geen aanwijzing te hebben voor een religieus of terroristisch motief. Toen was al sprake van mogelijke opname in een psychiatrische kliniek. De man is geen onbekende van de politie.