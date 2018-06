Tienermeisjes vangen tientallen dieven

Volgens de meisjes, die later agent willen worden, zijn de kleren van de meeste zakkenrollers al een paar jaar uit de mode. Bovendien „steken ze een winkelstraat meerdere keren over en kijken ze vaak achterom.” Hun slachtoffers zijn vaak ouderen, of jonge meisjes die met hun telefoon bezig zijn. Zodra ze iemand in het oog hebben, waarschuwen ze beveiligers van een winkel. Die houden de verdachten tegen en schakelen de politie in.

