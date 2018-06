Sportvliegtuigje crasht op Breda International Airport

Meerdere brandweerwagen en een ambulance zijn ter plaatse.

Volgens Veiligheidsregio is het vliegtuigje, waar in totaal vier personen in kunnen, aan de oostkant van Breda International Airport door de omheining gegleden. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aanwezig waren in het toestel. Zo meldt BN DeStem.

Eerder ongeluk

Twee weken geleden kwam een 62-jarige man om het leven toen een sportvliegtuigje bij Breda International Airport neerstortte. Een politiewoordvoerder liet weten dat het reclamevliegtuigje kort na de start vanaf Breda International Airport in de problemen raakte en verongelukte. De oorzaak is nog niet bekend.

Breda International Airport Ⓒ Aerovista Luchtfotografie