Tonnen schadevergoeding voor ’verraden’ klarinettist

De vrouw wilde kennelijk voorkomen dat haar partner bij haar weg zou gaan, iets wat later alsnog gebeurde. Het duo woonde samen in Montreal, maar klarinetspeler Eric Abramovitz hoopte te worden toegelaten tot de prestigieuze studie in de VS. Hij deed auditie en werd toegelaten.

Abramovitz kreeg de toelatingsmail echter nooit onder ogen. Zijn vriendin zag het bericht eerst en mailde onder zijn naam terug dat hij de beurs afsloeg. De vrouw zette daarna een nepaccount op, waarmee ze haar vriend een afwijzing stuurde.

De fraude kwam aan het licht nadat de muzikant jaren later weer auditie had gedaan. Hij kreeg toen de vraag waarom hij de studiebeurs had afgewezen en hij ging op onderzoek uit. Abramovitz sleepte later met succes zijn ex voor de rechter. Die noemde het „walgelijk” dat de droom van de klarinetspeler is „afgepakt door iemand die hij vertrouwde.”