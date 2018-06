Levenslang voor aanslag Finland

De steekpartij wordt gezien als de eerste terreuraanslag in de Finse geschiedenis. Agenten schoten de afgewezen asielzoeker uiteindelijk in zijn been. Hij zei later zichzelf te zien als een strijder voor terreurgroep Islamitische Staat, hoewel die organisatie de aanslag niet heeft opgeëist.

De rechtbank maakte vrijdag bekend dat Bouanane levenslang krijgt. Dat betekent in de praktijk dat hij minstens twaalf jaar in de gevangenis moet doorbrengen. Hij werd schuldig bevonden aan „twee moorden met terroristisch motief en acht pogingen tot moord met terroristisch motief.”

