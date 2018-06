Ollongren bekijkt groei aantal wethouders

In de bijna driehonderd gemeenten waar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart al een nieuw college is aangetreden, is het aantal wethouders sinds 2010 met 10 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van het AD. Ollongren wil „eerst nog zien” wat de eindstand is als alle colleges zijn geïnstalleerd en of echt van zo’n toename sprake is.

De groei van het aantal wethouders wordt steevast toegeschreven aan de versplintering van gemeenteraden en colleges. Ollongren kan zich voorstellen dat er meer wethouders nodig zijn als er bijvoorbeeld meer partijen deelnemen aan het gemeentebestuur. Maar de minister vindt „dat je er echt goed over moet nadenken hoeveel wethouders je eigenlijk nodig hebt.” Ze oppert dat een college dat meer partijen telt, om de krachtsverhoudingen recht te doen ook de portefeuilles anders kan verdelen.

Ollongren wil van gemeenten weten „wat voor afweging er dan gemaakt is. Ik ga daar wel naar kijken.”

De minister is niet bang dat de gemeenteraad aan macht inboet als er meer wethouders zijn. „Dat hangt echt af van de kwaliteit van het werk dat wordt afgeleverd, en niet per se van het aantal wethouders.”