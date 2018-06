Taakstrafje voor kopschopper agent

De 37-jarige Gokhan C. uit Schiedam trapte keihard op het hoofd van een gestruikelde ME’er. Daardoor vloog de helm van de agent af en liep het slachtoffer een hersenschudding op. „Het was een wonder dat er niet meer letsel was”, aldus het Openbaar Ministerie.

Tegen Gokhan was een celstraf van zeven maanden geëist, maar door de uitspraak hoeft hij de cel niet in. Wel moet C. de agent 400 euro schadevergoeding betalen.

Vier andere mannen die meededen aan de urenlange rellen kregen ook taakstrafjes. Dit reltuig gooide onder meer stenen naar de politie.

De rechtbank besloot het op taakstraffen te houden, ’omdat het geweld van de menigte op afstand bleef. Er werd niet gevochten met de ME’ers’.

Ook de reclassering was ’positief’ over de situatie van de verdachten. Ze hebben werk, een eigen bedrijf of volgen een studie. Ook waren ze nog nooit eerder vervolgd.

De ongeregeldheden ontstonden na een massale bijeenkomst bij het Turkse consulaat, waar op de avond van 11 maart 2017 de Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya wilde spreken. Toen de autoriteiten dit verboden, werd de sfeer grimmig en ontstonden rellen die tot diep in de nacht duurden.

In de Tweede Kamer is al meerdere malen geroepen dat geweld tegen agenten ’veel harder bestraft moet worden’. Die roep blijkt nog niet echt bij rechters te zijn aangekomen.