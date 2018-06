Cel en tbs voor doodsteken vrouw bij Rabobank

Het gerechtshof in Arnhem legde S. dezelfde straf en maatregel op als de rechtbank in Utrecht eerder had gedaan.

De man heeft een uitgebreid verleden met psychotische klachten. Hij was op het moment dat hij de vrouw doodstak, gestopt met het innemen van zijn medicijnen. Volgens de deskundigen was hij op dat moment in een zeer verwarde, psychotisch toestand.

Het Openbaar Ministerie had ook in hoger beroep een gevangenisstraf van 9 jaar geëist.