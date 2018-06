Koning: Ik miste mijn maatje Máxima

„Het is jammer dat je maatje er niet bij is. Ik heb veel contact met haar gehad. En vooral met de kinderen. Zij waren alleen thuis”, zei de vorst. De drie prinsessen hadden overigens wel oppas thuis. Door veel contact met de kinderen te houden, moest voorkomen worden ’dat ze in een zwart gat zouden vallen’.

Overlijden Inés

Máxima is donderdag teruggekomen uit Argentinië, waar ze was gebleven na de uitvaart van haar zus Inés. Die kwam vorige week plotseling te overlijden.

De vorst ontmoette eerder vandaag de Nederlandse gemeenschap in Litouwen. Ook schudde hij de hand van de voorzitter van het parlement en van de minister-president. De koning sluit het staatsbezoek af met een visite aan de circa 250 Nederlandse militairen die deel uitmaken van de NAVO-missie enhanced Forward Presence (eFP). Vandaag heeft het kabinet besloten de Nederlandse aanwezigheid in Litouwen te verlengen tot en met 2020.

Rusland afschrikken

Die is er voor bedoeld om Rusland af te schrikken, dat de afgelopen jaren liet zien de hand niet om te draaien voor een militair uitstapje buiten de eigen landsgrenzen. Samen met onder meer Duitse militairen houden de Nederlanders oefeningen.

Vrijdag is de laatste dag van een ware staatbezoek-marathon van de koning. Hij bezocht in vier dagen de drie Baltische staten, die hem hadden uitgenodigd vanwege de viering van de honderd jaar (herwonnen) onafhankelijkheid.

