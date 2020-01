Politie maakt identiteit tweede verdachte Urk bekend

In deze zaak is al een 28-jarige man uit Urk aangehouden. Zondag 3 november werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. De politie denkt dat de daders zich hebben vergist in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat 2 november aan de politie doorgaf dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto lag.

