Politie krijgt er 1100 agenten bij

Het extra geld voor de politie was al aangekondigd bij het aantreden van het kabinet. Maar het kabinet legt er eenmalig nog eens 58 miljoen euro bij, om de komende vier jaar te overbruggen. Het is bedoeld om agenten voor de politie te behouden, in afwachting van nieuw afgestudeerde agenten.

Diverse taken

Van de nieuwe krachten worden er 769 ingezet als wijkagent of -rechercheur. Nog eens 171 extra rechercheurs gaan landelijk de zware misdaad bestrijden. Een zelfde aantal nieuwe agenten wordt ingezet om de grensoverschrijdende internetcriminaliteit tegen te gaan.

Het wordt „een enorme opgave” om de nieuwe agenten ook te vinden, nu werkgevers overal naarstig op zoek zijn naar mensen, geeft Grapperhaus toe. „We zetten de komende jaren alles op alles om nieuwe politiemensen te werven.” Die moeten nog opgeleid worden, en dat vergt een aantal jaren.

Veel agenten binnenkort met pensioen

De minister wijst erop dat er de komende jaren ook veel agenten met pensioen gaan. Daarom wordt de politieacademie uitgebreid, wat 16 miljoen euro kost. Ook gaat de politie aspiranten zo goed mogelijk over de eenheden verdelen.

Grapperhaus verdedigt zich bij voorbaat tegen kritiek. Hij begrijpt „dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt.” Maar „we zijn ervan overtuigd dat al deze stappen de komende jaren leiden tot een verantwoorde versterking van de politie.”

’Een goede eerste stap’

Korpschef Erik Akerboom spreekt van „een goede eerste stap.” Maar hij waarschuwt wel dat de druk op de bezetting van de politie voorlopig alleen nog alleen maar zal toenemen. „We zullen de grote uitstroom niet overal even goed kunnen bijbenen.” Akerboom had „natuurlijk meer geld willen hebben.” Maar „dit is de keuze van het kabinet.”

Behalve aan meer agenten besteedt het kabinet ook een deel van het extra geld aan ICT en innovatie. Met deze 64 miljoen euro moet de politie informatie sneller kunnen analyseren, de (forensische) opsporing kunnen verbeteren en informatie beter kunnen uitwisselen met collega’s in het buitenland.

