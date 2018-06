Rode Kruis: uitbraak ebola in ’kritieke fase’

Het Rode Kruis zegt dat lessen worden toepast die zijn geleerd bij de uitbraak van 2014 in West-Afrika. Ⓒ AFP

GENÈVE - De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo heeft volgens het Rode Kruis een ’kritieke fase’ bereikt. „De verspreiding van de ziekte is de afgelopen weken afgeremd, maar dat wil nog niet zeggen dat de uitbraak volledig is gestopt”, meldt de hulporganisatie.