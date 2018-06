Tbs’er ontvoert medewerkster kliniek

Dat bevestigt de politie.

De tbs’er en een andere persoon zijn na een achtervolging in Duitsland opgepakt. De metgezel van de tbs’er is inmiddels weer vrij. Zijn rol in het hele incident is onduidelijk. De tbs-er zit er vast in Duitsland. Er zal om zijn uitlevering worden gevraagd.

De tbs’er was op onbegeleid verlof. Voor welk feit hij tbs had, is niet bekend. Hoe en waarom de medewerkster van de kliniek en de man elkaar op enkele kilometers van de kliniek, op de Malvert 52e straat hebben getroffen, is niet bekend.

De politie is nog op zoek naar getuigen.