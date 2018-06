Meer militairen in Afghanistan, weg uit Mali

Het besluit was al uitgelekt. Volgens minister Ank Bijleveld is de uitbreiding in Afghanistan gemakkelijk uit te voeren, omdat het Duitse leger de logistiek en de ondersteuning regelt.

Het leger vertrekt uit Mali. De missie in het Afrikaanse land stopt op 1 mei volgend jaar. Volgens het kabinet heeft het leger last van „jarenlange bezuinigingen” in combinatie met steeds meer taken. Een vertrek uit Mali creëert „meer rust” voor Defensie, aldus minister Bijleveld. „Mali is de grootste missie die we op dit moment hebben. Die beëindigen we. Daarom kunnen we beslissen om andere dingen wel te doen.”

NAVO-inzet Litouwen verlengd

Nederland doet ook langer mee aan de NAVO-inzet in Litouwen. De bijdrage wordt verlengd tot en met 2020. Die uitzending kwam er als reactie op onder meer de Russische annexatie van de Oekraïense Krim en de Russische bemoeienis met de strijd in Oost-Oekraïne.

Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), vindt het verstandig om de missie in Mali af te sluiten. „Het vermogen om die missie voort te zetten was zo klein, dat het niet meer verantwoord was.” Debie heeft de indruk dat Defensie de extra inzet in Afghanistan wel aankan.