'Pakistaanse Talibanleider gedood'

Mullah Fazlullah gold als een van de meest gezochte strijders in Pakistan. Hij gaf naar verluidt opdracht tot de moordpoging op de jonge activiste Malala Yousafzai, die later de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De Amerikanen hadden een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over de Talibanleider, die de bijnaam ’Mullah Radio’ had. Die dankte hij aan zijn preken op de radio.

„Ik kan bevestigen dat Mullah Fazlullah, leider van de Pakistaanse Taliban, is gedood tijdens een gezamenlijke luchtoperatie”, zei de Afghaanse defensiewoordvoerder. De Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan bevestigden dat een „hoge leider van een terreurorganisatie” het doelwit was van een „antiterreuroperatie.”