Agenten blijven druk

Het kabinet investeert jaarlijks 291 miljoen extra in de politie. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakt nu officieel bekend waar dat aan wordt uitgegeven. Zoals deze krant vorige maand al meldde, kan met dat geld het korps met 1.111 mensen uitgebreid worden. Bonden en grote steden hadden echter nog veel meer dienders gewild. „Je kunt altijd zeggen: ’er moet nog meer’. Maar ik vind dit een hele substantiële investering”, zegt Grapperhaus.

’Het blijft krap’

Korpschef Akerboom vindt het geld ’een goede, eerste stap’ en tekent erbij aan dat er de komende tijd veel uitstroom van oudere agenten is. Omdat de nieuwe agenten niet direct zijn opgeleid, wordt het de komende tijd dus alleen nog maar drukker bij de politie. „Het blijft voorlopig krap, dat zie ik ook.” Maar door de investeringen van het kabinet, neemt die drukte over ’twee á drie jaar’ wel wat af, schat de korpschef in. „Het zou mooi zijn als het politiebudget ook in de toekomst een stijgende lijn blijft houden.”

Om de uitstroom van oudere dienders iets te verzachten trekt het kabinet eenmalig 58 miljoen euro extra uit. Daar kunnen dan bijvoorbeeld overuren van betaald worden. Omdat oudere agenten van nachtdiensten vrijgesteld worden en het korps dus vergrijst, zal de jonge garde de zwaardere diensten nog meer voor de rekening moeten nemen dan nu al het geval is.

