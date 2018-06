Domper voor Marokkanen

Veel mensen keken thuis, juist vanwege het Suikerfeest. Maar er waren ook genoeg cafés die met een groot scherm Marokkaanse voetballiefhebbers trokken, zoals in de Haagse Schilderswijk en het Amsterdamse Nieuw-West.

Getoeter en scheldpartijtjes

Na een eerste helft met kansen voor het Marokkaanse elftal, kakte de wedstrijd in. De hoop bleef lange tijd levend in de buurthuizen en cafés. De kopbal in eigen doel maakte daar echter in de 94e minuut subiet een einde aan. Voor het Haagse buurthuis Samson klonk getoeter van voorbij scheurende scootertjes. Tieners stonden scheldend op straat, terwijl agenten een oogje in het zeil hielden.

Ook acteur Achmed Akkabi, bekend van onder anderen Moordvrouw, bekeek de wedstrijd in Den Haag. ,,Ik woon in Amsterdam, maar ben voor het Suikerfeest bij m’n familie in Den Haag”, aldus Akkabi. Enkele minuten voor afloop van de wedstrijd begaf hij zich naar buiten: ,,Volgende keer beter. We hebben nog twee kansen.”

Ⓒ De Telegraaf

Soortgelijke taferelen waren ook in Amsterdam: Casa Sofia in Nieuw-West, dat een groot scherm had opgehangen en waar zo’n 70 Marokko-fans samenkwamen, liep vrijwel onmiddellijk leeg. De eigenaar baalde ook zichtbaar. ,,Maar woensdag tegen Portugal komt er een buslading met Marokkaanse oudere vrouwen. Dat gaat weer sfeer geven! En het is nog niet voorbij, hè…”

Bekijk ook: Politie extra alert als Marokko speelt

Niet iedereen was overigens rouwig om de Marokkaanse nederlaag. De politie zag in alle grote steden dat het door de nederlaag nimmer druk, chaotisch of grimmig werd op de pleinen. Zo kabbelde de avond op het Amsterdamse Mercatorplein, waar normaliter Marokkaanse voetbalfeesten losbarsten, rustig voort. Een politieagent: ,,Er zijn wat toeterende chauffeurs, maar ze krijgen het lontje niet aan. Er is gewoonweg geen animo voor. Kijk om je heen: op de terrassen zie je blond, blond en blond’.”

Toen Marokko zich plaatste voor het WK, was het feest groot, maar escaleerde de boel in de Schilderswijk. Relschoppers gooiden met stenen en spullen naar de politie. De politie zag zich daarom genoodzaakt speciale aandacht aan de wedstrijd Marokko-Iran te geven.

Het duel van vanavond had overigens een hoog ‘Nederland’-gehalte: vijf internationals zijn hier opgegroeid of hebben in de eredivisie gespeeld. De Nederlandse/Marokkaanse voetballiefhebbers zagen Karim El Ahmadi (Feyenoord), Hakim Ziyech (Ajax), Nordin Amrabat (ex-psv en tegenwoordig speler bij het Spaanse CD Leganés) en Mbark Boussoufa (Amsterdammer in dienst van Al-Jazira in Abu Dhabi) spelen voor Marokko. AZ-speler Alireza Jahanbakhsh start in het elftal van Iran en geldt als de sterspeler.