Tsjechië stap dichterbij nieuwe coalitie

De Tsjechische parlementsverkiezing had acht maanden geleden plaats, maar het lukte multimiljardair Babis eerder niet een stabiele regering te vormen. Zijn eerste minderheidsregering leed in januari schipbreuk toen hij onvoldoende steun kreeg tijdens een vertrouwensstemming in het parlement.

Babis mocht daarop nog een poging doen een regering te vormen. President Milos Zeman beëdigde hem eerder deze maand opnieuw als premier. Babis wilde een regering vormen met de sociaaldemocraten, maar het lot van die coalitie lag in handen van de leden van die partij.

Groen licht voor coalitie met ANO

De sociaaldemocratische leider Jan Hamáček maakte vrijdag bekend dat zijn partijgenoten groen licht hebben gegeven voor de coalitie met ANO. De partijen hebben samen echter geen meerderheid in het parlement. Daarom is ook nog gedoogsteun nodig van de communistische partij.