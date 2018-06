Mogelijke Syriëganger opgepikt op Schiphol

De verdachte is vermoedelijk in de zomer van 2013 vertrokken naar het strijdgebied in Syrië. Hij zou zich daar hebben aangesloten bij de gewelddadige jihadistische strijd. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara in Turkije. Na zijn terugkeer op Schiphol is hij opgevangen door de marechaussee en overgedragen aan de politie.

Al eerder keerden Syriëgangers onder begeleiding terug vanuit Turkije.