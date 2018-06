Commissie presenteert advies over ’staatswiet’

Momenteel wordt de verkoop gedoogd van kleine hoeveelheden cannabis in coffeeshops. Voor hun bevoorrading zijn coffeeshops echter aangewezen op het illegale circuit, ook bekend als de levering via de ’achterdeur’.

Het experiment met ’staatswiet’ maakt deel uit van het regeerakkoord en wordt in zes tot tien middelgrote gemeenten gehouden. Doel van de proef is onder meer om te kijken of de criminaliteit afneemt dankzij legale teelt.

De proef gaat in totaal vier jaar duren. Daarna wordt het experiment in een half jaar afgebouwd, liet het kabinet in maart al weten.

Nieuwsuur meldde vorig jaar dat er politieke druk was uitgeoefend op het werk van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Bij een onderzoek naar de legalisering van de wietteelt een paar jaar geleden zou het ministerie van Justitie erop hebben aangedrongen dat de uitkomst moest zijn dat legalisering niet haalbaar was. Naar de kwestie loopt nu een onderzoek.