Manafort alsnog de cel in

Manafort was voorwaardelijk op vrije voeten en moest in zijn woning blijven in Alexandria, vlakbij hoofdstad Washington. Ook moest hij een GPS-apparaat dragen waarmee de autoriteiten zijn gangen kunnen volgen. De rechter besloot de Amerikaan vast te zetten, omdat hij het „vertrouwen heeft geschaad” dat hem was gegeven. Manafort ontkent de beschuldiging.

Drie zogeheten US marshals voerden Manafort direct na de uitspraak af, bericht CNN. Enkele minuten later keerde één van de politiemensen terug om de portefeuille, riem en stropdas van de zakenman aan Manaforts vrouw te geven.

Witwassen

Manafort wordt onder meer vervolgd voor het witwassen van geld. Ook zou hij tegen de regels in niet hebben opgegeven dat hij lobbyde voor de Oekraïense regering. De zakenman probeerde de afgelopen maanden juist om de voorwaarden van zijn huisarrest te laten versoepelen.

Het team van speciaal aanklager Robert Mueller meldde vorige week dat Manafort opnieuw in de fout zou zijn gegaan. De zakenman en een kompaan zouden twee mogelijke getuigen hebben benaderd. Manafort wilde kennelijk dat zij zouden verklaren dat hij nooit in de VS heeft gelobbyd voor de voormalige Oekraïense regering, maar alleen in Europa.

Trump noemde het besluit van de rechter oneerlijk. „Wow, wat een zware beslissing voor Paul Manafort”, zei hij onder andere via Twitter.