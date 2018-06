Politieke partijen zijn wanhopig op zoek naar aandacht

Den Haag - Hoe kan de kiezer weer geprikkeld worden? Van links tot rechts breken politieke partijen zich daar het hoofd over, nu het kabinet stevig in het zadel lijkt te zitten en verkiezingen nog even op zich laten wachten. De ene laat wat proefballonnetjes op, de andere kiest voor zelfonderzoek. Allemaal met hetzelfde doel: niet onder te sneeuwen in het steeds drukkere politieke landschap.