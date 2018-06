Huib Stam voor (links) en na het afvallen.

Na een maagoperatie viel Huib Stam 43 kilo af. Hij heeft er een boek over geschreven: Tien jaar lichter. Hij raadt andere dikkerds aan niet te wachten met de ingrijpende vermageringsingreep. „Op een andere manier afvallen is een illusie voor de meeste mensen. We leven in een dikmakende omgeving.”