Trucker komt om bij ongeluk op A1

De A35 van Almelo naar Enschede werd vanwege het ongeluk daar ter hoogte van Borne afgesloten. Door de botsing ontstond een flinke ravage, waarbij onder meer palmolie op de weg terechtkwam. De verwachting is dat de weg pas zaterdagochtend om 06.00 uur weer open kan. Een chauffeur van een van de tankwagens raakte bekneld. Dit slachtoffer is met onbekende verwondingen afgevoerd door een traumahelikopter. Andere gewonden zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Verkeer muurvast

Het verkeer op de A35 stond lang muurvast, maar kon na een tijdje weggeleid worden. Op de nabijgelegen A1 richting Hengelo botsten rond 20.15 uur ter hoogte van Enter volgens de politie vervolgens twee vrachtwagens met elkaar. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie gebeurde de tweede botsing in de staart van de file die ontstond na het ongeluk op de A35, maar de politie stelt dat het nog onduidelijk is of dit ongeluk te maken heeft met de verkeerssituatie die ontstond na het eerste ongeval. Ook de A1 is afgesloten ter hoogte van Rijssen. Auto’s die achter dit ongeval vast kwamen te zitten, worden er weggeleid. Vrachtwagens moeten wachten tot het politieonderzoek klaar is. De A1 wordt naar verwachting pas laat in de nacht weer vrijgegeven.