Kiesraad bevestigt: VVD 34 zetels, D66 24 en vier nieuwkomers

De VVD krijgt één zetel meer dan bij de verkiezingen van 2017. D66 heeft 5 Kamerleden meer dan in de afgelopen vier jaar.

De PVV zakt van 20 naar 17 zetels en het CDA gaat van 19 naar 15 zetels. Ook de SP (van 14 naar 9) en GroenLinks (van 14 naar 8) verliezen terrein. De PvdA blijft op 9 zetels staan. Forum voor Democratie stijgt van 2 naar 8 zetels. De Partij voor de Dieren krijgt er een zetel bij en gaat van 5 naar 6 Kamerleden. De ChristenUnie (5), SGP (3) en DENK (3) blijven even groot. 50Plus houdt van haar 4 zetels er eentje over.

Volt en JA21 komen in de Kamer met 3 zetels. BIJ1 en de BoerBurgerBeweging krijgen elk 1 zetel.

Dankzij voorkeursstemmen alsnog in de Kamer

Drie mensen komen dankzij voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. Ze stonden eigenlijk te laag op de kandidatenlijst en leken dus naast een zetel te grijpen, maar ze blijken zelf genoeg stemmen te hebben gekregen voor een Kamerzetel.

Twee van de drie stonden kandidaat voor GroenLinks. Lisa Westerveld en Kauthar Bouchallikht mogen naar de Kamer. Dat gaat ten koste van Suzanne Kröger en Paul Smeulders. Bij Volt komt niet Ernst Boutkan in de fractie, maar Marieke Koekkoek.

Voor een volle zetel in de Tweede Kamer waren 69.485,68 stemmen nodig. Dit is de kiesdeler. Die wordt uitgerekend door het aantal geldige stemmen (dit jaar 10.422.852) te delen door 150, het aantal zetels in de Tweede Kamer. Een kwart van die kiesdeler, dus 17.371,42 stemmen, is genoeg voor een voorkeurszetel. Dit is de voorkeursdrempel. In totaal hebben 43 kandidaten die drempel behaald, maar de meesten van hen zijn al verkozen doordat ze hoog genoeg op de kandidatenlijst stonden, zoals de lijsttrekkers.

Een kandidaat heeft genoeg stemmen gekregen voor een voorkeurszetel, maar komt toch niet in de Kamer. Dit is het vertrekkende Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, lijsttrekker voor de nieuwe partij Splinter. Haar partij kreeg niet genoeg stemmen voor een Kamerzetel, en komt dus niet in aanmerking voor een voorkeurszetel.