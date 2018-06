Kinderpsychiater opgepakt op verdenking van misbruik in Nepal

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt het nieuws van de arrestatie, maar geeft geen identiteitsgegevens van de man. Wel is duidelijk dat het OM onderzoek of er meer slachtoffers zijn en of Van T. ook kinderporno heeft gemaakt en verspreid. Daarom zijn in zijn Friese huis gegevensdragers in beslag genomen. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met Terre Des Hommes.

Van T. werd donderdag rond het middaguur betrapt met een 15-jarige jongen in een kamer van zijn guesthouse. „Hij reisde minstens drie keer per jaar naar Nepal”, zegt Gideon van Aartsen van Terre des Hommes.

Van T. Zou een goede vriend zijn van de familie van de jongen en hem al sinds zijn elfde hebben misbruikt. De Fries sponsorde onder meer de opleiding van de jongen door middel van giften. Volgens Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. Het slachtoffer en de familie krijgen psychosociale hulp en juridische begeleiding.

’Meer kinderen misbruikt’

Terre Des Hommes, dat in deze zaak samenwerkte met de lokale autoriteiten en de verbindingsofficier van de Nederlandse politie, hield Van T. al bijna 1,5 jaar in de smiezen. Hij werd meermaals gezien in het bijzijn van verschillende jonge jongens. Het vermoeden is dan ook dat hij meer kinderen heeft misbruikt. Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt dat nog.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat men niet van de arrestatie op de hoogte is. Dat kan betekenen dat de arrestant niet om consulaire hulp heeft gevraagd, of dat de hulpvraag later nog komt.

In 2017 op de radar

Hij verscheen in januari 2017 op de radar van de organisatie, toen hij werd gespot met een 13-jarige jongen. Daarna werd hij vaker gezien met verschillende meerderjarige jongens.

Op de website meldkindersekstoerisme.nl kunnen Nederlandse reizigers foto’s en getuigenissen kwijt over toeristen die op verdachte wijze omgaan met minderjarigen, zo meldt Terre des Hommes.