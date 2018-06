Rutte: Mali-missie was het waard

Over de missie in het Afrikaanse land was de afgelopen jaren veel te doen. De Rekenkamer concludeerde deze week in een rapport dat militairen met een gebrek aan materieel kampen en onvoldoende zijn getraind. Rutte vindt dat je een missie als deze niet als geslaagd of niet geslaagd kan bestempelen, maar dat er wel „stappen zijn gezet richting stabiliteit en vrede.”

Hij wees op de situatie in Mali toen de VN-missie begon. Als de internationale gemeenschap niet had ingegrepen, was er volgens Rutte mogelijk een islamitisch kalifaat in Mali gevestigd. „Dat was het plan van de opstandelingen. Dat is niet gebeurd.”

Rutte erkende wel dat de missie geen „eclatant succes” is geweest. „Maar dat was ook niet de verwachting in 2012.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei in Kaunas, waar hij koning Willem-Alexander vergezelde bij diens staatsbezoek aan Litouwen, dat Nederland op zoek gaat naar een opvolger voor de militaire missie in Mali. „Daar is genoeg tijd voor”, aldus Blok, die sprak over een „verstandig besluit” om de Nederlandse bijdrage te beëindigen.