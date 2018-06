Chef Duitse migratiedienst de laan uit

Het schandaal speelt rond het kantoor van de migratiedienst in Bremen. Uit eigen onderzoek van de migratiedienst bleek dat tussen 2013 en 2016 minstens 1200 mensen asiel kregen zonder dat zij daar recht op hadden. Seehofer vindt dat Cordt daar niet adequaat op heeft gereageerd.

Seehofers stap komt in een periode dat het rommelt in de coalitie vanwege het migratiebeleid. Seehofer wil de Duitse grenzen sluiten voor migranten die in een ander land al asiel hebben aangevraagd. Merkel is daar tegen en zoekt een Europese aanpak.