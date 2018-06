Talibanchef gedood

Mullah Fazlullah (midden, in olijfgroen vest) heeft de dood van honderden Pakistanen en Afghanen op zijn geweten. Ⓒ Foto EPA

KABUL - Dubbel feest in Afghanistan en Pakistan. Niet alleen wordt het eind van de vastenmaand Ramadan gevierd met het Suikerfeest, daarnaast is een van de meest beruchte leiders van de Pakistaanse Taliban, Moellah Fazlullah, gedood tijdens een Afghaans-Amerikaanse antiterreuroperatie in het oosten van het land.