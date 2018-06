’Bord op schoot’ duur betaald bij publieke omroep

Voorheen maakte de NOS jaarlijks zo’n 22 miljoen euro over aan Fox Sports, zodat Nederland ’s zondags stipt om 19.00 uur met het bord op schoot naar voetbal kon kijken. Vanaf de jaargang 2018/19 valt dat bedrag 8 miljoen euro hoger uit.

Daarmee betaalt de NOS de rekening voor een truc uit het verleden, waarbij het korting kreeg in ruil voor gratis reclamezendtijd rondom de Studio Sport-uitzendingen. Die constructie heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) in 2015 verboden.

Ondanks teruglopende advertentie-inkomsten blijkt het moeilijk voor de publieke omroep om de hand op de knip te houden. Voor voetbaluitzendrechten liggen nog steeds miljoenenbedragen klaar.

Portemonnee

Zo stond de NOS dit voorjaar nog op het punt om de portemonnee te trekken voor de Champions League. Dat was tegen het zere been van NPO-baas Shula Rijxman, die naar verluidt alleen de wedstrijden van Oranje prioriteit vindt. De NPO floot de staatsomroep terug, waarna Veronica het miljardenbal binnenhaalde.

Dat de NOS wel de samenvattingen van de Eredivisie binnenhengelde, zal voor veel kijkers een grote opluchting zijn. Tussen 2005 en 2008 waren deze wedstrijden tot ongenoegen van velen op de toenmalige tv-zender Talpa te zien.

Kijkers stoorden zich mateloos aan de volgorde waarin de wedstrijden werden uitgezonden en aan de reclameblokken tussendoor. De NOS heeft steevast het hoogst genoteerde team als eerste in de ononderbroken uitzending.

Opmerkelijk

Niettemin is het bedrag dat de NOS betaalt opmerkelijk. Er was namelijk korting mogelijk geweest als het de samenvattingen op zondagavond een uurtje – vanaf 20.00 uur – later zou uitzenden. Voor de staatsomroep is dat echter geen optie, omdat daarmee de ’met het bord op schoot’-traditie zou vervallen.

Bronnen aan de kant van de voetbalclubs bevestigen dat zij nooit een geheim van deze ’langgekoesterde wens’ hebben gemaakt. Niettemin ontkent de NOS met klem dat hierover bij de afgelopen onderhandelingen gesproken is. Wel bevestigt ze dat de start om 19.00 uur ’heilig’ is.

Jaap Hofman, die in het verleden bij RTL5 werkte en zodoende regelmatig met de aankoop van sportrechten te maken had, wijst naar Groot-Brittannië als hij uitlegt waarom dat uurtje later zo interessant zou zijn dat er korting tegenover staat. „De betaalzenders willen het liefst dat er zoveel mogelijk tijd zit tussen de wedstrijd en de samenvatting, omdat dan meer mensen een abonnementje afsluiten. In Engeland begint Match of the day om die reden pas om 22.30 uur.”

Begrijpelijk

Die uitleg wordt bevestigd door Chris Woerts, die bij eerdere onderhandelingen aan tafel zat en zich tegenwoordig door clubs en bonden in binnen- en buitenland als adviseur laat inhuren. Woerts: „Bij vorige onderhandelingen is het altijd een optie geweest, de NOS weet dat ook. Maar ik begrijp ook wel weer dat ze niet van 19.00 uur willen afwijken. Dat moment wordt door de kijker enorm gewaardeerd.”

De NOS en Fox Sports wilden gisteren niet reageren op de onderlinge contractuele afspraken.