Gewiekste oplichter slaat toe bij winkeleigenaar

De gedupeerde Geert Hassing wil zijn spullen terug. Ⓒ Amaury Miller

Diemen - Geert Hassing (66) is zijn vertrouwen in de medemens kwijt. De eigenaar van elektronicawinkel Expert in Diemen werd opgelicht door een gewiekste crimineel, die tv’s, witgoed en keukenapparatuur los wist te kletsen. De schade: bijna 12.500 euro. „Ik heb al 45 jaar een eigen zaak, maar dit is mij nog nooit overkomen”, aldus de verslagen ondernemer.