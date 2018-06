Gerard (32) wint zaak van medicijnreus

Eggebeen kreeg op 14-jarige leeftijd voor het eerst het medicament in de allerhoogste dosis. Dat had nooit mogen gebeuren, oordeelt de rechter, die nu heeft bepaald dat de geneesmiddelenproducent volledig aansprakelijk is voor de schade bij Eggebeen. Volgens de rechtbank heeft GSK onrechtmatig gehandeld door destijds ,,niet te waarschuwen voor ernstige bijwerkingen bij gebruik van dit antidepressivum door jongeren”.

Klik op onderstaande link voor het hele verhaal:

Bekijk ook: Gerard Eggebeen raakte voorgoed beschadigd door antidepressivum