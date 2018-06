Brand in bakkerij Schagen nabij kermis

De brand is ontstaan in een container en overgeslagen naar de bakkerij aan de Gedempte Gracht. De bakkerij zit in een blok met panden, waarboven verschillende woningen zitten. Niemand is daar meer in aanwezig en niemand is gewond geraakt.

Ⓒ Lorenzo Derksen

ij de brand komt volgens de brandweer veel rook vrij. Daarom wordt iedereen in de omgeving aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De kermis is vooralsnog gewoon geopend.

De brandweer roept mensen op uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Volgens de woordvoerder waren er wel kijkers, waarvan sommigen ,,goed in de olie'' zaten, maar voor zover bekend zijn de hulpdiensten niet gehinderd en hebben mensen gehoor gegeven aan het verzoek de locatie te verlaten.