Wijkbewoners gaan gebukt onder overlast Eritreeërs

Fenzu uit Eritrea voor zijn prefab-woning in Lent. Er werd kortgeleden brand gesticht, onduidelijk door wie. Ⓒ Rias Immink

Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar wat als verre vrienden de buurt overnemen? Eritrese statushouders, na Syriërs de grootste groep nieuwkomers, veroorzaken regelmatig overlast in woonwijken. Daarover klagen is niet altijd makkelijk. „We werden meteen uitgemaakt voor racist”, aldus de Zwolse Marion, die een rechtszaak heeft aangespannen om van de overlast te komen.