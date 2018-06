Broers mishandelen BOA’s om parkeerboete

De broers hadden in een supermarkt in de Centrumpassage boodschappen gedaan. Ze ontstaken in woede toen ze merkten dat ze op de bon geslingerd waren. Een handhaver kreeg een harde klap in het gezicht, de andere raakte aan zijn voet gewond. Een burger die te hulp schoot wist erger te voorkomen. Toen een derde BOA erbij kwam, dreigden de broers verbaal de derde handhaver neer te steken. Een patrouille van de gealarmeerde politie greep in en hield beide mannen aan.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo noemde het gebeuren vrijdagavond in een reactie volstrekt onacceptabel. De burgemeester is nog op zoek naar de burger die erger voorkomen heeft, om hem te bedanken.