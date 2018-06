GL wil parlementaire enquête dividendbelasting

Jesse Klaver (Groenlinks) tijdens het Tweede Kamerdebat over de omstreden memo's rond de afschaffing van de dividendbelasting. Ⓒ ANP

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat er een parlementaire enquête moet komen over het coalitiebesluit om de dividendbelasting af te schaffen. Directe aanleiding voor het pleidooi, dat Klaver zaterdag nog naar de overige fractievoorzitters wil sturen, is berichtgeving in Trouw over een afspraak tussen Shell en de Belastingdienst uit 2005. Ook de SP spreekt daar schande van.