’Shell ontwijkt dividendbelasting, Staat loopt 7 miljard mis’

De krant schrijft dat uit berekeningen van de Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (SoMo) blijkt dat het olieconcern sinds 2005 ruim 45 miljard euro via Jersey heeft uitgekeerd. De Nederlandse staat zou zo ruim 7 miljard euro aan belastinginkomsten zijn misgelopen.

Hoogleraar belastingrecht Jan van Streek zegt in de krant dat de Belastingdienst zeer waarschijnlijk niet met de regeling had mogen instemmen.

Shell is een van de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens het concern heeft de belastingafspraak hier „geen enkel verband” mee, aldus de krant.

Shell reageert als door een hond gebeten op de berichtgeving van de krant. „Ik ben stomverbaasd over hoe we in Trouw worden neergezet”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. „Dit is tendentieus. Het feit dat ons hoofdkantoor in Nederland zit en we een structuur met A- en B-aandelen hebben is juist heel goed geweest voor de Nederlandse schatkist”, laat het bedrijf weten in een reactie.