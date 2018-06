Dode man ’met broek op enkels’ op straat aangetroffen in Geldrop

Krantenbezorger Gian Baks zag de man op de grond liggen. Aanvankelijk dacht de 41-jarige bezorger dat hij nog leefde. „Zijn broek hing op zijn enkels. Het leek erop of hij had staan plassen en daarbij was gevallen, misschien wel door een teveel aan drank of drugs”, vertelt hij aan het AD. „Ik ben bhv’er en heb er direct een collega bij gehaald om de man eventueel te kunnen helpen, maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw.”

Amfetamine-lab

In Kaatsheuvel kwamen november vorig jaar twee mannen om het leven in een garage die was ingericht als amfetamine-laboratorium. Twee anderen moesten gewond naar het ziekenhuis. „Al jaren waarschuwen wij voor de risico’s van dit soort verboden drugslabs waar mensen in een niet-professionele omgeving met giftige stoffen in de weer zijn”, aldus de politiewoordvoerder.

