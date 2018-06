Wat is het probleem van een paar fillers?

Betuttelend is het voorstel van Joba van den Berg. Dat vind ik van wel meer CDA-plannen, maar dat terzijde. Het gaat ook helemaal niet werken. Jongeren van 18 maken wereldreizen, roken een stickie, drinken alcohol. Als je die betuttelt, gaan ze gewoon naar België. Of tijdens hun vakantie naar een kliniek in Turkije, Thailand of Zuid-Amerika. Waar cosmetische ingrepen ook nog goedkoper zijn.