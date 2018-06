Gedetineerden bestelen massaal kantinesysteem in gevangenis

De gedetineerden worden verdacht van fraude binnen de gevangenismuren. Een maand geleden werd de digitale fraude ontdekt. „Via dat computersysteem kunnen gevangenen allerlei zaken aankopen”, vertelt een gerechtelijke bron aan Het Laatste Nieuws (HLN). „Dat kunnen sigaretten, drank of voeding zijn, maar evengoed postzegels, schrijfgerei, kookpotten voor in de magnetron in de cellen of doucheproducten. Je mag het vergelijken met een digitale buurtwinkel.”

De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De dertig fraudeurs werden vrijdag al bij de directie geroepen en kregen een tuchtsanctie.

Volgens de krant gaat binnen de gevangenismuren het verhaal dat „het trucje al wordt toegepast sinds de gevangenis vier jaar geleden openging.”