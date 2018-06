Oud Idols-kandidaat Meike: ’Mijn zelfvertrouwen was in één klap weg’

„Ik kijk met gemengde gevoelens terug op mijn Idols-avontuur. Ik deed mee omdat zingen mijn passie was en ik hoopte om ermee verder te komen. Achteraf gezien was ik er totaal niet klaar voor.

Voordat ik me inschreef, zong ik al jaren in een band en voelde ik me zelfverzekerd. Idols veegde dat in één klap van de kaart. Afgezien van het feit dat de zenuwen mijn zangkunsten behoorlijk parten speelden, was het voor mij ook erg heftig dat zoveel mensen ineens iets van me vonden.”

Doorgestoken kaart

„Mijn vader heeft vier jaar – nog voor mijn geboorte – in Earth & Fire gespeeld met Idols-jurylid Jerney Kaagman. Ineens was ik ’s avonds op RTL Boulevard, mijn deelname zou ’doorgestoken kaart’ zijn. Ik kon wel door de grond zakken, van tevoren had ik er nooit bij stilgestaan dat dit zou kunnen gebeuren.

Jerney had geen idee wie ik was, sterker nog, ze stemde zelfs in de eerste ronde tegen me. Nu moest ik me nóg harder bewijzen. Die druk werd me te veel. Op de dag van de eerste liveshows bezweek ik ’s middags al tijdens de doorloop.”

Ahoy

„Er kwam letterlijk geen noot meer uit mijn keel. Ik wilde het liefst naar huis. Ondanks de nare bijsmaak zijn er ook hoogtepunten, zoals het optreden in Ahoy. Ik ging met een hartslag van honderdtien het podium op.

Ondanks dat ik van tevoren een beker Malibu kreeg om te kalmeren! Het was het engste wat ik ooit had gedaan, maar ook de eerste stap in het overwinnen van mijn plankenkoorts.”

Meidengroepen

„In dezelfde week van mijn vertrek werd ik gebeld door juryleden Eric van Tijn en Edwin Jansen met de vraag of ik in een meidengroepje wilde: Kus. Nadat ik meer wist over de muziek en doelgroep was ik enthousiast.

Kus was een rollercoaster! Zes jaar lang traden we op, maakten we theater, tv-programma’s en een film in het buitenland. Ik ontdekte dat ik liedjes schrijven echt leuk vond. Na Kus zat ik met Dewi (van Idols 1) en Bouchra in The Polly Pumps, maar dat liep stuk vanwege onze onregelmatige agenda’s. Grappig feitje: ik zong hetzelfde liedje als Dewi in de voorronde.”

Eigen muziek

„Nu leef ik van de muziek. Doordeweeks geef ik performance- en zangles aan kinderen en in de weekenden treed ik al bijna zes jaar op als Vocal MC. Ik heb mezelf na al die jaren eindelijk ontdekt en vertrouwen gekregen in mezelf.

Ik weet dat ik muzikaal en creatief ben en dat ik daar een hoop mee kan. Verder ben ik eigen muziek aan het schrijven in verschillende genres.

Groot denken

Mijn doel: muziek maken waar ik 100% achter sta, dus geen commerciële insteek en een combinatie van oud en nieuw, elektronisch en akoestisch, samen met toffe mensen.

Dit jaar werk ik hard aan een EP, binnenkort komen de eerste nummers uit. Het lijkt me top om volgend jaar op festivals te staan en een clubtour te doen. Ik denk lekker groot, als je wensen te bescheiden blijven krijg je nooit wat je echt wilt!”