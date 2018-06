’Sommige relatievormen vind ik wel héél modern’

Laatst moest ik mijn geboortedatum online invullen, en toen moest ik zó ver naar beneden scrollen dat ik dacht: 'Ja, ho maar, straks zit ik in de steentijd'.

Kraanwater

Dat zijn van die momenten waarop je je realiseert dat je echt ouder wordt. Dat heb ik ook bij een aantal van de huidige culturele fenomenen. Het is absoluut niet zo dat ''vroeger alles beter was'', maar met sommige dingen voel ik me wel degelijk een kind van de vorige eeuw.

Zo kan ik niet begrijpen waarom mensen die peperdure en vervuilende flesjes water blijven kopen, terwijl het Nederlandse leidingwater spotgoedkoop én van Spa-kwaliteit is. Water hoeft niet ingevlogen te worden vanuit de Himalaya; je kunt het gewoon uit de kraan drinken. Millennials lijken daar echter overheen te kijken - alsof iets wat zó voor de hand ligt, nooit bijzonder kan zijn.

Parenclub

Dat gevoel krijg ik ook bij sommige nieuwe relatievormen. Heeft er tegenwoordig nog iemand 'gewoon' verkering? Laatst zei fitnessgoeroe Fajah Lourens in een interview dat zij haar vriend weleens deelt met een andere vrouw, want 'ze dacht niet in hokjes'. Daar stond ik wel even van te kijken.

Even voor de duidelijkheid: ik kom niet uit een ei. Bij mij in de buurt is een grote parenclub en het bijbehorende, enorme parkeerterrein staat ieder weekend vol. Ik weet dat er wordt geswingd en geswipet, en dat de halfnightstand (een onenightstand waarbij iemand niet eens meer blijft slapen) de nieuwe norm is.

Polyamorie

Je kunt tegenwoordig een kwarrel hebben (een 'kwaliteitsscharrel') of een prelatie (iets prils dat een relatie zou kunnen worden). Ik vind het allemaal prima, leven en laten leven, de tijden veranderen. Maar toch: mag ik zeggen dat ik sommige nieuwe relatievormen wel héél modern vind, zoals bijvoorbeeld het delen van je vriend?

Ik vind het al ingewikkeld als mensen eten meeprikken van mijn bord - laat staan dat mijn man op het gezamenlijke menu zou staan. Maakt mij dit ouderwets? Of zoals Fajah zegt: 'Iemand die in hokjes denkt?' Ik vrees van wel. Ik lees namelijk overal dat polyamorie het nieuwe normaal is.

Beetje prik

Dat mensen van meer dan één iemand kunnen houden, en dat het juist heel liefdevol is om je partner ook andere relaties te gunnen. Nondeju. Nu ben ik dus ook al niet liefdevol, want ik vind het moeilijk te geloven dat je met meerdere verkeringen één grote happy family kunt zijn. Is het niet onvermijdelijk dat er altijd iemand aan het kortste eind trekt?

Maar misschien is een relatie met één persoon inmiddels te gewoon geworden, net als kraanwater, en moet er iets bijzonders voor in de plaats komen. Iets met een beetje prik erin. Gezien de huidige keuzemogelijkheden is het misschien wel heel natuurlijk om jezelf geen relationele beperkingen meer op te leggen. Of haal je ook iets van de liefde af door er steeds meer bij te willen doen?

