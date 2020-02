De Amsterdamse driehoek presenteerde maandag de veiligheidscijfers. Ⓒ ANP

Amsterdam - In de Amsterdamse gemeenteraad woedt een verhit debat over etnisch profileren. De lokale PvdA pleitte om de Rotterdamse patseraanpak in te voeren, maar burgemeester Halsema weigert. Een nieuw onderzoek onder Amsterdammers geeft haar munitie om etnisch profileren verder de kop in te drukken.