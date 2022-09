Helder: Van Lienden gaf onjuiste voorstelling van zaken

Volgens haar blijkt uit het rapport dat de betrokkenen van RGA „forse druk - via publieke opinie, social media en politieke ingangen - op VWS uitoefenden, een onjuiste voorstelling van zaken door SHA/RGA plaatsvond en dat SHA/RGA zelfs partijen bewust tegen elkaar uitspeelden.” Ze doelt hiermee op het ministerie van VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat de inkoop van beschermingsmiddelen coördineerde.

Van Lienden gaf onderzoekers niet alle stukken rond deal

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners hebben geen volledige inzage gegeven in hun documenten rond de mondkapjesdeal met het ministerie. Dat melden de onderzoekers van Deloitte in hun langverwachte rapport. De „belanghebbenden” bij de Stichting Hulptroepen (de tak zonder winstoogmerk) en de Relief Goods Alliance hebben zelf een selectie gedeeld, staat in het onderzoek.

Aanvankelijk gaven de betrokkenen alleen inzage in een selectie van de documenten. Later stuurden ze ook kopieën door, zeggen de onderzoekers. Maar ze wilden geen volledige inzage geven. Voor zover er geluidsopnames zijn van bepaalde gesprekken, wilden ze die volledige bestanden ook niet overhandigen. Ze hebben stukjes laten horen en aantekeningen laten lezen, zeggen de onderzoekers. Die zeggen dat de informatie toch „toereikend” was om een goed beeld te krijgen.

VWS drukte mondkapjesdeal met bedrijf Van Lienden door

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft „een doorslaggevende betrokkenheid gehad” bij het sluiten met de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance. Het consortium dat verantwoordelijk was voor de inkoop, zag dat eigenlijk niet zitten en ging mede daarom „onder protest” akkoord. Dat concluderen de onderzoekers van Deloitte in hun langverwachte rapport.

De mondkapjesinkoop werd gedaan door het LCH. Dat heeft het voorstel van Van Lienden en zijn zakenpartners bekeken en aanvankelijk afgewezen. Toch wilde het ministerie de deal doorzetten, ook om te voorkomen dat RGA zou gaan concurreren met het LCH. Sowieso vond het consortium het niet nodig om zoveel mogelijk mondkapjes in te kopen, zoals het ministerie graag wilde.